zbynio zaraz zadzwoni do prokuratora i rodzinkę kościuszko wypuszczą przepraszając za niewygody. Zły tusk oddzielił stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w 2009 roku co miało na celu odpolitycznienie prokuratury. Prokurator miał być wybierany przez Prezydenta, jak RPO. Przyszło gówno pisdzielskie i od razu tę zmianę cofnęło ogłaszając to za sukces