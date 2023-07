No popatrz popatrz sataruchu, jak to może być że młodzi nie chcą być prani ścierwem serwowanym w publicznych mediach?

Czyżby rozum mieli? Ojojooooj nie dobrze. Rośnie pokolenie ludzi a nie warzyw.

I co wy teraz zrobicie... bo tiktokerzy z was żadni ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■