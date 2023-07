niestety ale konfederacja to obecnie jakas dziecinada amatorstwo do potegi ci ludzie mogliby zarzadzac nie wiem kolkiem gospodyn wiejskich albo szkolnym a nie pchac sie do polityki zero profesjonalizmu jakies gimbusy tam odpowiadaja za wiekszosc rzeczy ci ludzie sa oderwani od rzeczywistosci, obnizenia podatkow i tak nie zobaczycie co juz mowil mentzen ale przynajmniej dostaniecie zamordyzm, katoliban i jak na antypolakow przystalo prorosyjskosc