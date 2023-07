E tam, ja co miesiąc płacę alimenty dla dzieci a utrzymuje się z tego ich bezrobotna matka. Na ostatnich rozprawach chyba jej mecenas ją upomniała, by zmieniła treść dochodów jako "rodzice pomagają" bo wcześniej mówiła wprost, że z alimentów i 500+. Ma dopiero 35 lat i z 3 lata spędzone w pracy wliczając w to L4, więc jak dorosnie to wtedy pójdzie do pracy już normalnie. Ja to rozumiem, jej rodzice też. Pokaż całość