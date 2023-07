Większość softu pisanego na świecie to nie systemy wbudowane w C czy jakieś bankowe przetwarzanie transakcji na systemach pisanych dekady temu tylko gównokod w javascripcie od którego co najwyżej nie wyświetli ci się obrazek na znamienitym portalu wykop.pl czy komuś nie zadziała wersja demonstracyjna kolejnego, innowacyjnego startupu który i tak nie wyszedłby poza fazę testową.