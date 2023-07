Nie wiem za bardzo czy jest sens dodwać cokolwiek tutaj, w dodatku mimo kilkunastu lat na wykopie nie mam pojęcia o dodawaniu artykułów, ale stwierdziłem, że spróbuje, bo widziałem wielokrotnie jak innym udawało się uzyskać pomoc.



tldr: Mbank skasował żonie konto i mają to gdzięś, że to przez ich błąd.



W maju tego roku konsultant mBanku zapewnił żonę, że konto będzie aktwyne to Listopada 2023.

Po rozmowie żona dostała maila potwierdzającego.

Niestety w mailu nie ma podanej daty, ale po numerze wniosku trzech innych konsultantów potwierdziło, że miało być to przedłużone do listopada 2023 (mają to w systemie jasno podane, plus są nagrane rozmowy), i że ich konsultant zrobił błąd i coś źle w systemie ustawił.



I stanowisko mBanku to - nasz błąd, skasowaliśmy Ci konto i nic z tym nie zrobimy.



Żona już odpuściła, ale mi osobiście wydaje się to niewłaściwe i wrzucam to chociaż tutaj, tak bardziej ku przestrodze chyba.