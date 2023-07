Jadąc przez Węgry i Słowację, osoby te chciały przedostać do Niemiec. NZa przejazd zapłacili.

Pokaż całość

nie zatrzymał się, bo przewoził syryjczykówjuż przez płoty nie przechodzą i za wycieczki na białoruś nie płacą. w sumie to co nam do tego. niech jadą, kogo zgwałcili jak dojechali niemieckie służby sprawdzą później. od tego są( nie mogłem się powstrzymać od przerobienia cytatu pani poślini). kierowca zarobił a jak ich się więcej zlezie, to może niemiaszki