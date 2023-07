Za chwilę pojawią się wypowiedzi:

- zawsze tak było, to jest normalne

- fake, nie ma się co przejmować

- wykopki nabijają wyświetlenia i dlatego onet robi takie treści

- znowu narzekanie inceli



Od razu je zdementuję: Nie, to nie jest normalne. Nawet jeśli to fake, to jest się czym przejmować. Nie, wykopki nie robią tylu wyświetleń. Oczywiście, że jest na co narzekać, wszak niszczy to psychikę młodym kobietom i nie jest Pokaż całość