TVP jak TVP, ale przekupywanie mediów "prywatnych" trwa w najlepsze. TV to akurat nie oglądam, słucham tylko radia w samochodzie i w takim RMFie to już podczas covidu zaczęło się ostre pompowanie kasy, co druga reklama to leciał jakiś Pazura i szczepienia, potem reklama Polskiego Ładu i tak wkoło macieju. I jak takie media mają ugryźć rękę która ich karmi? No nie da się.