Politycy PiS otrzymali z partyjnej centrali specjalny brief, którego mają się nauczyć i powtarzać w mediach. Wirtualna Polska dotarła do tego dokumentu. W skrócie: za napływ "nielegalnych migrantów" do Europy odpowiada Tusk z Merkel, a rząd PiS jest jedynym, który gwarantuje Polsce atakowaną przez U