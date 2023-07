Konieczność wbudowanego RJ45 to absurd.

Albo to objaw totalnej niekompetencji urzędników ministerstwach, albo celowy wał, albo to i to.

Mocno to ogranicza wybór sprzętu i podraża całą inwestycję.

Czasem RJ45 może się faktycznie przydać, ale będą to rzadkie przypadki, a problem można rozwiązać banalną kartą na USB za 20zł.

Z racji tego, że to ma być kiełbasa wyborcza, terminy są szalone co winduje ceny.

Mając racjonalne terminy, możnaby się nawet pokusić o