Oby nie dali ruskim odpocząć, i nadrobić straty, bo kolejne uderzenie może być katastrofalne w skutkach. Jak nie wymienią władzy, to trzeba ich izolować przez lata, a na to może Europa nie pójść, bo interesy wiadomo... USA z chęcią by wzięła Rosję na wyniszczenie, ale nie takie totalne... Wszędzie interesy, więc obawiam się, że to dopiero początek wieloletniej, powolnej i co chwila zmieniającej się wojny.