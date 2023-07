Murdoch z dnia na dzień zamknął świetnie sprzedajacy się (i skądinąd ciekawy), tabloid News od The World (gazetę z ponad 130 letnią tradycją), po tym gdy jej dziennikarze publikowali nagrania z poczty głosowej rodzin nastoletnich ofiar morderstw, ale de facto bo ówczesny lewicowy rząd brytyjski Gordona Browna zagroził mu pokrzyżowaniem planów przy większych interesach, no i jakoś nie było gadania o cenzurze. Też można było mówić, że włamywali się do tych telekomów Pokaż całość