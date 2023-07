Już nawet się nie chce wykopywać jak znowu słychać, że jacyś gruzini i ukraińcy. Rozumiem jak nasi co chwilę plądrują niemcy ale da się to przynajmniej jakoś wytłumaczyć, że to wróg który nas zniszczył i doprowadził do takiej złodziejskiej populacji jaką są polacy ale jak wytłumaczyć gruzińców i ukraińców? Pomogasz im a oni cie dymają na całego codziennie.