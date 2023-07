Kolor skóry w idealnym świecie nie miałby znaczenia tylko przybysze musieliby się zachowywać z kulturą.

Jak to jest że polacy pomimo tego że sami sobie są polakami nie wzniecają zamieszek, najwyżej jakiś ćpun lub debil zostanie złapany przez policję. A muzułmanie tworzą getta, dzielnice no go, obniżają wartość nieruchomości, sprawiają że ludzie sami się od nich odsuwają.

Człowiek to człowiek powinien być warto tyle samo, dlatego powinny być jakieś testy dla imigrantów Pokaż całość