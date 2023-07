Na pewnym forum ogrodniczym admini to zagorzali pisowcy. Przez lata wychwalali rząd i partię w różnych wątkach. Ale w końcu ktoś postanowił tam napisać coś nie po ich myśli, przytaczając konkretne argumenty. Zamknęli te wątki. Ostatnio założyli wątek o zamieszkach we Francji. Że pis nie chce imigrantów a jak Tusk dojdzie do władzy to będzie to samo co tam. I ktoś wrzucił dane ilu imigrantów wpuścił do Polski pis. No i wpis Pokaż całość