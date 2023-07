Ulubiony obecnie fikol kryptopisu, z jednej stronie drą łacha, ze we Francji „inżynierowie i lekarze” robia rozpierdziel, ale u nas to przecież dobre chłopaki które chcą pracować.



Sam widziałem jak na granicy Kaczyński analizuje kazdego jednego „pracosprawdzaczem” XD Bo u nas seba wiesz, dobrze robią, dobrze sprawdzają, nie to co ten zgniły zachód hehe A później jak się pozwolenie skończy to wyjada, sami z siebie, a jak nie będą chcieli to nasze Pokaż całość