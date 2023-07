Główne pytanie polega na tym, czy mamy do czynienia z błędem „otwartych granic”, czy też z niemożnością współistnienia wielu kultur i grup etnicznych w jednym społeczeństwie

Pokaż całość

Jedno i drugie. To nie zadziała. Jak widać po paru pokoleniach we Francji to nie działa. Otwieranie granic nie działa. Ale po co to robią? Aby ludzie się bali, bo jak się boją to łatwiej nimi sterować, czy przepchnąć kolejną lipną ustawę. To jebnie. Prędzej czy