Czy on się tak myli? U nas przymyka się oczy na ich poglądy banderowskie (już kij o umowach, emeryturkach i itp ) bo to nie czas. Rząd nic z tym nie robi tylko się pokornie kłania. Tymczasem w jakieś głupiej grze online z Islandii ukrainiec zakłada grupę graczy o nazwie banderowej, wysyła się link do administracji ze źródłem co to jest i gościu już nie ma grupy. Że bardziej szanują naszą historię Pokaż całość