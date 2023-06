Kiedy podniesli cenę węgla to biedni palili w zimę plastikiem.

Gdy podnieśli ceny śmieci to biedni wywozili je do lasu.



Tylko pchnięcie biedoty na wyższy poziom spowoduje uratowanie planety, a zubożenie i zwiększenie cen, opłat, spowoduje większą degradację środowiska.