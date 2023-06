Obstawiam, że zatrzymał kiedyś do kontroli jakiegoś PiSowca.

Tacy się mszczą. Zobaczcie na Ziobrę. Od lat ciąga lekarzy swojego ojca po sądach, bo on wie lepiej co się wydarzyło na stole operacyjnym.

Od lat temat umarzany, a on ciągnie to po wszystkich możliwych instancjach.