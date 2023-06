zostać bezdomnym w rosji Putina to częsta sprawa, nie trzeba narkotyków, alkoholu lub długów. pewnego dnia przychodzą jacyś panowie z dokumentem ,że wczoraj sprzedaliśmy im to mieszkanie. Serio! A w przypadku firm to częste jest ,że przychodzą jacyś ludzie i mają wyrok sądu,że ta firma jest ich! Niewiarygodne??? Ale prawdziwe. rosja Putina to piekło