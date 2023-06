No to chyba ruskie znaleźli sposób jak "wyjść z twarzą' z ukr0iny.

Będą się niby bronić przed prigożynem, a tak serio to po prostu wyeliminują wszystkich ze świecznika żeby nie było kogo za zbrodnie sądzić.



Albo co by było śmieszniejsze to, że skoro Wagnerowcy to najemnicy to może po prostu zachód zapłacił im więcej( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ale z wiadomych względów nikt się nie przyzna.