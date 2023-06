No ale warto w to inwestować... tacy księża zawierzają różne rzeczy np. Matce boskiej, efektem czego jest to, że mamy znajomości w niebie i żyje nam się najlepiej na świecie.

To dobrze zainwestowana kasa... Wiem, że jest pełno debili co chcieliby tę kasę przeznaczyć np. na szpitale czy leczenie raka... masakra co wy macie w tych głowach...