W sumie to grot to projek DOKŁADNIE na ukraińskie warunki. To pokazuje ze WP planujac ewentualne konflikt na terenie naszego kraju realistycznie oceniło scenariusze i dostarczyło dobrze dostosowaną pod to broń. Ukraińcy mają farta bo dzięki podobieństwu warunków mogą teraz latwo to zaadaptować do swojej sytuacji.