a najlepszym mykiem utrzymania cen energii na wysokim poziomie było zamrożenie cen z poziomu 2022 roku kiedy to były one najwyższe. I tak o to Polacy pomyśleli jaki to rząd jest dobry i zamraża ceny a w rzeczywistości płacą więcej bo ceny na rynkach światowych wróciły dawno do poziomów z przed wojny