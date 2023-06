A co to są kraje autokratyczne wg narracji Komisji Europejskiej?



Kanada? Reżim Justina Trudeau? Blokujący konta bankowe i pozbawiający ludzi prawa do demokratycznych demonstracji?



A może USA i UE wprowadzające totalitarne rozwiązania jak cenzura, cyfrowe identyfikatory?



A może wygodnie będzie uznać Polskę i Węgry za kraje nie-demokratyczne, bo tutaj ludzie głosują demokratycznie ale niezgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej?