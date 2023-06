Bedzie coraz ciekawiej, bo coraz wiecej szamba bedzie z czasem wybijac. 20% nadmiarowych zgonow juz po pandemii, w wysoce wyszczepionych krajach to nie przypadek. Tak samo jak lawinowy wzrost poronien.

No ale jakos te selekcje naturalna ci eugenicy musieli przeprowadzic, bo ich zdaniem pula genetyczna ludzkosci jest coraz gorsza.

Ciekawe co ci wszyscy naiwniacy zrobia, jak zaczna laczyc kropki. Uwierza w kolejna scieme, ze to przez plamy na Sloncu, kury, koty, malpy, Pokaż całość