-Halo?

-Cześ Witek! Ciocia Bożenka z tej strony. Wiesz, Maciuś założył 3dni temu firmę i stara się o kontrakty. Józek już mu załatwił dofinansowanie z MEiNu na kilka baniek. Też mógłbyś pomóc rodzince, he he he.

-Jasne ciociu. Mam kilka projektów 'dobrej zmiany' dla naszej rodziny. Jest renowacja rynku na betonozę ale to już obiecałem chrześniakowi, hmmmm, może termomodernizację przedszkola? Też niezła kasa a nikt tego odbierał nie będzie bo zaraz potem Pokaż całość