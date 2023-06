To są kwoty absurdalne. Często mówi się, że korzyść dla kraju to z takich dużych zagranicznych inwestycji to tworzenie miejsc pracy. Załóżmy że w fabryce będzie pracować 10 tysięcy pracowników, a jeden szwab średnio będzie tam zarabiać rocznie 50 tysięcy ojro (obie wartości wziąłem w dupy, proszę się nie spinać). w takim razie te 10 mld to jest ich wynagrodzenie za 20 lat, trochę dużo.