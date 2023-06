Petru proponuje zrównanie wieku emerytalnego do 62 roku. Mentzen atakuje Petru za to, że podniósłby wiek emerytalny kobietom o 2 lata, nie zwracając uwagi na to, że chciałby on równocześnie zmniejszyć wiek emerytalny mężczyznom o 3 lata oraz uzyskać prawdziwą równość płci.