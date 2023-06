Spokojnie identyfikacja globalna bedzi tylko dla Kowalskiego, kasta polityczna dostanie specjalna karte i beda miec to w #!$%@?. A Kowalski jest tak glupi ze sam pojdzie zaglosowac na Lewice/PO ktora to wprowadzi, taki syndrom niewolnika, sam sobie zaklada obroze i dale panu smycz zeby go prowadzil.