A teraz podajcie ile Polaków wyjechało za granicę żeby zarobić na utrzymanie i raty kredytów. Polak pracuje w DE, a ukry hindusy pakistańce itp w Polsce. Zakazać sprowadzania imigrantów do czasu aż liczba Polaków na imigracji nie spadnie do poziomu 100tys. i tyle. (mówię o Polakach co regularnie zjeżdżają do Polski do rodziny)