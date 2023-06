Trochę klubowo zaczynamy wychodzić z cienia, przypomnę że do momentu wygrania LM przez Vive bodajże w 2015 roku mieliśmy tylko 1 (!) triumf w europejskich pucharach we wszystkich dyscyplinach - w siatce Płomień Sosnowiec wygrał puchar Europy. Chyba nie było w Europie drugiego takiego przypadku w państwach liczących załóżmy > 1milion mieszkańców.

No ale dobrze że to się zmienia od tego 2015roki 3 zwycięstwa w LM siatkarzy, a i nawet w tym