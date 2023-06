Mnie kiedyś aptekarka wciskała homeopatyczne krople do nosa XD. Jak jej powiedziałem, że wodę z cukrem, to sobie mogę sam w domu "po taniości" wymieszać, to się mocno zirytowała.

Powinni zabronić sprzedaży tego w aptekach!

Najlepsze jest Oscillococcinum - które jak wiadomo wspaniale uodparnia i pomaga na katar :).

Zawiera: Anas barbariae hepatis et cordis extractum

czyli ekstrakt z serca i wątroby kaczki XD!

Do tego sacharoza i laktoaza.



