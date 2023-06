na razie zalecenia, za jakis czas dyrektywy. Jak to będą kontrolowac? Pewnie wielu sądzi, ze mieso bedzie na kartki jak za komuny. Nic bardziej mylnego, gdyz ta forma by dzis sie kompletnie nie sprawdzila, a jednoczesnie by byla bardzo ociazliwa do kontroli. Wiec jak? Ano rozwiazanie jest bardzo proste: CBDC - placisz wszedzie cyfrowo, rachowane jest to wszedzie cyfrowo i nie czlowiek to bedzie liczyl, tylko maszyny. Dla rzadzacych bedzie to wiec Pokaż całość