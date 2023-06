Pewnie chiński gniot, tylko z jakiegoś Cherry zmienili znaczek na Lada. Pewnie to podpuszka propagandowa dla prasy jak to „wielka roSSja” sobie wspaniałe radzi . Stara ruska propaganda dla prostego głupiego ludu. Przecież każdy wie, że biznes nie będzie jeździł takim czymś tylko chce zachodniego produktu, a jak rozwijać gnioty to jak już to tylko dla prostego, mało wymagającego ludu. Wtedy to ma sens. Tak czy inaczej nie maja szans tego sprzedać Pokaż całość