nawet mi sie nie chce czytac komentarzy bo to bez sensu. jedno jest pewne, kolejne #!$%@? prawo zostalo wrpowadzone, po ktore nawet za 10 lat beda bardzo chetnie siegac #!$%@? oplacani kolejni urzednicy. sposcizna po ZSRR wiecznie zywa w serduszku maciarewicza, kaczynskiego, pitorwskiego. To wszystko cofa nas do takich czasow, ze nic innego nie zostanie do wyboru jak przylaczyc sie do ruskiej koalicji (jakkowlwiek bedzie wwygladac) kto kumaty w interesy, czy w Pokaż całość