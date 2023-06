Ukraińskie Siły Zbrojne posiadają ogromne doświadczenie w konflikcie symetrycznym i obronie terytorium.



Obecnie to oni mogliby uczyć nas jak zabijać rosyjskich terrorystów.



To po pierwsze.



Rosja walczy obecnie z ułamkiem ułamka potencjału NATO. I dodstają po dupie. Nigdy nie odważą się zaatakowac NATO. Ta organizacja to najlepsza gwarancja że nigdy więcej nie zobaczymy w naszym regionie ludobójstwa takiego jak w Buczy czy w dorzeczu Dniepru.