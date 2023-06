Zostaniesz pomówiony o przemoc domową? Nie zabierzesz nic z mieszkania

Rozbijanie polskich rodzin część 3847483929. O ile teraz mężczyźni już nie chcą się żenić. To wkrótce już nawet nie będą chcieli w ogóle mieszkać z kobietą. Bo wbrew pozorom ta ustawa nie dotyczy tylko małżonek, ale kobiet w ogóle z tego co się orientuje i może być tak, że dziewczyna, która znasz jeden tydzień i zostanie u ciebie na noc , teraz będzie mogła cie #!$%@?ć z twojego własnego domu haha. To Pokaż całość