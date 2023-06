Dlatego my jako Polska powinniśmy to również sprawdzić na własnej skórze, a nuż wszechświat zawiesi swoje prawa i będziemy beneficjentami wielokulturowego napływu uchodźczego.



A jeśli by się tak jednak nie stało, to później się będziemy martwić ewentualnymi następstwami. Najważniejsze, żeby ocalić dziesiątki tysięcy kobiet, dzieci i inżynierów przed wojną, która przecież może dotknąć każdy kraj po drodze aż do Polski wyłącznie, kosztem kilkunastu czy kilkudziesięciu żyć Polaków. <uśmieszek_lewicowca.jpg>