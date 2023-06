Ale co z tego że jest ponadprzeciętny? No załóżmy że to geniusz stulecia, wybitny umysł który będą cytować przez następne 200 lat. I co z tego niby?



To jak taki robi plagiat to jest to mniej złe niż jak plagiatuje jakiś no-name?



Czemu ograniczać się do plagiatu? Może na inne wykroczenia też trzeba przymykać oczy?