policja nie jest od łapania bandytów, tylko od nakładania mandatów, ochraniania klasy uprzywilejowanej i gnojenia zwykłych obywateli

to ostatnie to robią by poczuć się lepiej bo mają niedobory ego



normalnego obywatela to można zakuć i czuć, że ma coś do stracenia

a taki bandyta co ? jeszcze im #!$%@?