BRAWO brawo i jeszcze raz Brawo! Religia w szkole to nie tylko marnowanie potencjału dzieci na inne cenniejsze zajęcia https://totemat.pl/dlaczego-lekcji-religii-nie-powinno-byc-w-szkolach/ ale to także indukowanie i pranie mózgów dzieciom. Powinien być być może nawet zakaz czarowania ludzi wiarą do lat 18 - wtedy kapłani by się posrali w tym kraju bo już by nie było chętnych na ich towar. Bo nie byli by od dziecka zmanipulowani umysłowo.