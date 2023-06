Pokaż całość

Już wcześniej mieli odpał, żądając przyjmowania bandytów sprowadzanych przez Łukaszenkę. Tak - bandytów. Jeśli jakiś obcokrajowiec usiłuje wedrzeć się przemocą do mojego kraju i sra na wszystkie legalne procedury (nawet nie próbuje ich podjąć, złożyć wniosku o wizę czy azyl) - to dla mnie jest on zwykłym bandytą, a nazywanie go "uchodźcą" to zwykłe, bezczelne kłamstwo.Do tamtej pory szanowałem ich za konsekwentne wyciąganie i ujawnianie niewygodnych informacji których