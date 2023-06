W interesie Polski nie jest posiadanie jakiejkolwiek silnej, kilkumilionowej diaspory.



Można oczywiście bredzić, że jak podobni kulturowo (dyskusyjne) i pracują to ok - i owszem, ale nie w tak gigantycznych liczbach. My w ekspresowym tempie dobijamy do 10% ogółu populacji w ledwie 8-9 lat. W dużych miastach zaś już co 5-4 mieszkaniec jest Ukraińcem. Obłęd.