Ludzie nie potrafią zrozumieć prostej zasady. OLED jest świetny ale to panel do kina domowego i tylko do tego powinien być wykorzystywany. Do zwykłej codziennej tv powinno stosować się telewizory z panelami LED i ich lepszych odpowiedników w stylu QLED, NanoLED, MicroLED, MiniLED.