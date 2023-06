Tyle wpisów i znalezisk na temat jednego czołgu, że to aż śmieszne xD W dzisiejszych czasach jeden czołg nie ma wielkiego znaczenia, niezależnie od tego jak bardzo zaawansowany będzie. Największym problemem Ukrainy jest brak dominacji w powietrzu i to oczywiste, że jak rzucą Leopardy do walki, to straty będą, te czołgi nie są niezniszczalne.



Natomiast wiadomo, że propagandowo to jakoś zadziała na ruskiego obywatela.