to jest sygnał dla policjantów że władza stoi za nimi murem i co oni nie zrobią będą starać się ukręcić głowę sprawie ale jednocześnie władza wymaga od nich tego samego gdy naród będzie chciał obalić dyktaturę a że policja z tego się wywiązuje i na rozkaz kaczora pałuje ludzi i kobiety to już mieliśmy przykłady