Od 15 lat jezdze na motorach, rocznie robie ok 18-20k km, i jezdze po calej europie a nie jak wiekszosc wiesniakow w kolo po wsi i do mcdonalda palic gume i gazowac i 90% wypadkow by nie bylo jak by NIE #!$%@?, a 5% jak by umieli jezdzic a pozostale 4% jak by MYSLELI.

Na motorze musisz myslec za wszystkich, na motorze nie ma czegos takiego ze masz pierszenstwo, zielone, ze wyprzedzasz Pokaż całość